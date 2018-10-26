2018-10-26T17:11:00+03:00
Общество

В Воронеже реконструировали канализационный коллектор за 115 миллионов рублей

Частично он находится на глубине до 20 метров
Олег ИВАНОВ
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Введен в эксплуатацию канализационный коллектор, проходящий в районе улицы Сочинской. Как сообщает «РВК-Воронеж», общая протяженность напорно-самотечного коллектора диаметром 1000 мм составила более 2 километров. Объем инвестиций в этот объект превысил 115 миллионов рублей.

Это самый глубокий коллектор в городе. Некоторые его колодцы и камеры залегают на глубине до 20 метров. Для того, чтобы коллектор заработал на полную мощность, понадобилось почти 100 тонн стеклопластика и более 500 тонн стали.

- В зависимости от рельефа местности рассчитывался проектный угол наклона. Это необходимо было делать очень аккуратно: неправильный расчет мог навредить свободному прохождению стоков и увеличить риск возникновения засоров, - рассказал начальник цеха очистных сооружений канализации, станций и сетей ООО «РВК-Воронеж» Сергей Корышев.

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