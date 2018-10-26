2018-10-26T16:56:41+03:00
Происшествия

Мошенница из Воронежа, обманывавшая иностранцев, выплатит штраф в 4 миллиона рублей

Она обещала помочь в оформлении гражданства России
Олег ИВАНОВ
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Советский районный суд приговорил 41-летнюю жительницу Воронежа к штрафу в размере 4,06 млн. рублей. Женщина была индивидуальным предпринимателем. При этом она оказывала довольно необычные услуги. Она незаконно помогала иностранным гражданам оформить документы в сфере миграционного законодательства.

Она убеждала обратившихся к ней иностранцев, что поможет за денежное вознаграждение легально получить разрешение на временное проживание и другие документы для получения гражданства России.

- В 2016 году она предложила оформить миграционные документы гражданину Таджикистана за 140 тысяч рублей. При этом ей было достоверно известно об отсутствии у клиента подтвержденных сведений об осуществлении трудовой деятельности на территории России, что лишает его права на получение гражданства, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Получив часть денег, предпринимательница внесла в имеющийся пакет документов заведомо ложные сведения и подала их в компетентные органы. Однако в выдаче миграционного документа, конечно, было отказано.

Аналогичным образом женщина попыталась похитить 300 тысяч рублей у другого гражданина Таджикистана. Она получила от него часть оговоренной суммы. В обоих случаях ее клиенты в итоге обратились в полицию.

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