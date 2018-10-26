2018-10-26T16:50:17+03:00
Спорт

В Воронеж вернулся нападающий Аслан Раисов

Еще один новичок Алексей Шантыка также укрепит атакующую линию команды
Юрий КОЗЛОВ
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Аслан Раисов опять будет радовать воронежских болельщиков.Аслан Раисов опять будет радовать воронежских болельщиков.Фото: из архива «КП»
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В «Буране» солидно укрепили атаку. В стан «ураганных» вернулся один из лучших нападающий в новейшей истории нашей команды 28-летний Аслан Раисов. Чеченец в составе ударной тройки «Бурана» в сезоне 2015-16 годов забил 18 голов и отдал 28 результативных передач. Когда в команде появились проблемы с финансированием, Аслан ушел из команды. До возвращения в «Буран» Раисов играл за «Сарыарку» из Караганды.

В тот же день «Буран» заключил контракт с 23-летним нападающим Алексеем Шантыкой. Он перешел из «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Алексей Шантыка. Фото: с сайта ХК «Буран»

Алексей Шантыка.Фото: с сайта ХК «Буран»

Фото: с сайта ХК «Буран»

Напомним, ранее из «Бурана» ушли нападающие Роман Николаев, Евгений Григоренко, Арсений Хацей и защитник Сергей Ильминский. Правда, вскоре команду пополнили опытный форвард Игорь Мирнов и оборонец Алексей Васильченко. После того, как на смену Сергею Воронову пришел новый главный тренер Александр Трофимов, команда прервала серию из пяти поражений выигрышем у пекинского «КРС Хейлунцзянь».

В пятницу, 26 октября, то бишь, сегодня «Буран» сразится с другой китайской командой – «Ценг Тоу» из города Цзилинь.

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