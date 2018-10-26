2018-10-26T16:26:43+03:00
Общество

В Воронеже нашлась пропавшая 17-летняя девушка

Из-за своего заболевания ей трудно позаботиться о себе
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже и области на днях объявили поиск 17-летней Татьяны Яковлевой, страдающей серьезным заболеванием. Из-за него девушка не может в полной мере о себе позаботиться, поэтому ее нужно было найти как можно быстрее. Татьяна живет в Новой Усмани. Пропала она 23 октября.

Как сообщили 26 октября волонтеры отряда «Черноземье», девушку удалось найти. Она сама вернулась в общежитие техникума, в котором проживает. К счастью, с ней все хорошо.

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