В Воронеже нашлась пропавшая 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-26T16:26:43+03:00

Из-за своего заболевания ей трудно позаботиться о себе

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В Воронеже и области на днях объявили поиск 17-летней Татьяны Яковлевой, страдающей серьезным заболеванием. Из-за него девушка не может в полной мере о себе позаботиться, поэтому ее нужно было найти как можно быстрее. Татьяна живет в Новой Усмани. Пропала она 23 октября.

Как сообщили 26 октября волонтеры отряда «Черноземье», девушку удалось найти. Она сама вернулась в общежитие техникума, в котором проживает. К счастью, с ней все хорошо.