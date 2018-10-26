2018-10-26T16:00:58+03:00
Общество

В Воронеже нашли восемь ужасных детских площадок

Общественники требуют их отремонтировать [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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На такие качели лучше не лезть.На такие качели лучше не лезть.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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Молодые активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по детским площадкам в Железнодорожном, Коминтерновском и Советском районах. И обнаружили, что восемь из них нуждаются в срочном ремонте.

Они расположены во дворах многоэтажек №2, №2А, №52 на улице 25 января, №256, №258 на улице 9 января, №13, №15 на бульваре Победы, №8 на улице Генерала Лизюкова, №25 на улице 60 армии, №65 на улице Героев Сибиряков Лизюкова.

Что здесь было изначально, уже не понять. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Что здесь было изначально, уже не понять.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Особенно ужасно выглядит детская площадка между домами №2 и №2А на улице 25 января, – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» Газис Апырбаев. - Покосившиеся ржавые качели и горка, разбитые лавочки, торчащие из земли трубы с острыми краями. По соседству располагается такая же ветхая спортивная площадка.

В остальных семи дворах детские и спортивные площадки выглядят немногим лучше. У них нет ограждения, над ними нависают сухие ветки деревьев. На улице Генерала Лизюкова, 8 балансир и арку для лазанья еще надо постараться разыскать в сорняках. По адресу Героев Сибиряков, 65 качели представляют собой грязную доску на двух веревках, переброшенных через трубу с облупившейся краской. Лавочки сломаны. Нет стендов с телефонами, чтобы родители знали, куда звонить, при несчастном случае.

В заборе спортплощадки зияют огромные дыры. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В заборе спортплощадки зияют огромные дыры.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Не каждые мама и папа знают, как вызвать с мобильного телефона бригаду скорой помощи, если ребенок поранится о торчащую из земли железяку. Поэтому на любых, даже новых детских площадках должны быть установлены таблички с номерами экстренных служб, – уверен участник команды «Молодежки ОНФ» Иван Любавский.

- Воронеж входит в топ-3 российских городов по обеспеченности автомобилями – на тысячу жителей приходится более 300 машин. Вот водители и устраивают стоянки на неогороженных детских площадках. Например, на улице 60 армии, 25. Кто-то может забыть поставить машину на ручной тормоз, и ребенок окажется под колесами, – добавила координатора «Молодежки ОНФ» в Воронежской области Светлана Мишанова.

Общественники направили обращения в мэрию с просьбой демонтировать аварийные конструкции на детских площадках и отремонтировать поврежденные.

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