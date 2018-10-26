В Воронежской области погиб водитель, протаранивший дерево

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-26T15:50:23+03:00

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26 октября около 8:40 в селе Новая Усмань 67-летний местный житель не справился с управлением автомобиля и улетел в кювет. Мужчина ехал на своем автомобиле «ЗАЗ Ланос» по улице Центральной. Трудно сказать, почему водитель не смог удержаться на дороге, но в итоге его машина протаранила дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.