В Воронеже в начале рабочей недели пойдет сильный снег

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-26T15:30:51+03:00

Снег на этот раз обещают, хотя и мокрый, но сильный. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Воронежский Гидрометцентр опубликовал прогноз на первые дни будущей рабочей недели. Напомним, выходные обещают быть теплыми – до + 14 градусов.

Достаточно комфортным для конца второго месяца осени будет и понедельник, 29 октября. Ночью синоптики прогнозируют смену ветра (с юго-западного на северо-западный), дождь и + 9 градусов. Температура не изменится и днем. А вот дождя не обещают, впрочем, как и солнца. Подует северо-восточный ветер.

А вот во вторник, 30 октября, под ногами будет мокро. По данным метеорологов, ночью температура будет держаться около ноля. С неба будет валить снег, временами превращающийся в дождь. Такая же картина ожидается и днем. Только вот чуть потеплеет – до +2 градусов.

- Причина изменения погоды в том, что к нам придет холодный фронт циклона с северо-запада, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – Его действие будет недолгим. Уже со среды ожидается сухая погода. Ночью температура будет держаться около ноля, днем – подниматься до +5 градусов.