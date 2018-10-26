Власти Воронежа заплатят 3,6 млн рублей, чтобы прекратить потопы на бульваре Победы

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-26T15:14:39+03:00

Правда, один лишь проект будет разрабатываться до августа 2019 года

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Администрация Воронежа объявила тендер на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию канализационной насосной станции (КНС) на пересечении Московского проспекта и бульвара Победы. Максимальная стоимость таких работ может составить 3,6 млн рублей.

Именно из-за трудностей с КНС под мостом на бульваре Победы постоянно текут ручьи. Да такие, что местные жители постоянно говорят о «потопе». Другая проблема: автомобилистам приходится на данном участке замедлять движение – в итоге образуется пробка.

Уже 27 ноября станет известен победитель, которому нужно будет к августу 2019 года провести инженерно-изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию. Будущий проект должен будет пройти госэкспертизу.