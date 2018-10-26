2018-10-26T14:45:19+03:00
Общество

Госавтоинспекция советует воронежцам сменить летнюю резину на зимнюю

Так как уже в ближайшие дни условия для поездок станут значительно тяжелее
Олег ИВАНОВ
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Госавтоинспекция советует сменить летнюю резину на зимнюю. В ближайшее время в Воронежской области прогнозируется понижение температуры, дожди и даже снегом. Все это может вызвать плохое сцепление колес с дорожным покрытием.

- Напоминаем, что менять резину необходимо при среднесуточной температуре окружающего воздуха ниже 5-7 градусов по Цельсию и ее сохранении в течение семи дней, а скорость движения выбирать с учетом неблагоприятных погодных условий и заблаговременно снижать ее перед пешеходными переходами, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Пешеходам в Госавтоинспекции также решили напомнить, что прежде чем наступить на «зебру», стоит убедиться в том, что водитель автомобиля вас видит и пропускает.

Если вы попали в ДТП или другую нештатную дорожную ситуацию, то в любое время суток звоните в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону: 269-61-02 или по телефону 02 (круглосуточно).

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