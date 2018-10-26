2018-10-26T14:14:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина зарезала знакомую, назвавшую ее подругу проституткой

Теперь ее будут судить
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Рассмотрение уголовного дела назначили на 7 ноября.Рассмотрение уголовного дела назначили на 7 ноября.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Калачеевском районном суде будут рассматривать уголовное дело 35-летней женщины.

Жительница города Калач в середине мая выпивала в частном доме своего знакомого. И поссорилась с его 53-летней сожительницей. Та обозвала ее подругу проституткой. 35-летняя женщина разъярилась, стащила обидчицу с дивана, несколько раз ударила ее по голове и дальше куда попало, а потом взяла кухонный нож и воткнула его в шею. Рана оказалась смертельной. Убийцу арестовали.

- Рассмотрение дела назначили на 7 ноября, - рассказали в Калачеевском районном суде. – Женщине по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» грозит до 15 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже нашлась пропавшая 17-летняя девушка
В Воронеже нашли восемь ужасных детских площадок
В Воронежской области погиб водитель, протаранивший дерево
В Воронеже в начале рабочей недели пойдет сильный снег
Власти Воронежа заплатят 3,6 млн рублей, чтобы прекратить потопы на бульваре Победы
Госавтоинспекция советует воронежцам сменить летнюю резину на зимнюю
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Воронежские автомобилисты привезли праздник детям из землянского интерната
За 15 граммов «травки» сотрудника воронежского УФСИН могут посадить на 15 лет
Генеральный план Воронежа разработают москвичи за 70 млн. рублей
В Воронеже на месте Птичьего рынка построят еще один торговый комплекс
В Воронежской области автомобилист насмерть сбил пенсионерку
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работников автомобильного транспорта
На выходных в Воронеже немного потеплеет
Под Воронежем «Шевроле Нива» столкнулась с ВАЗ-2103: три человека погибли
Расходы казны Воронежской области составят почти 100 миллиардов рублей
В Воронежской области в ДТП попал … лось
Руководителю воронежского поискового объединения «Дон» дали 11 месяцев условно
Сергей Лукин: «В Воронежской области проводится последовательная социальная политика, направленная на оказание адресной помощи»
Воронежский фонд медстрахования получит 26,9 млрд. рублей из федерального бюджета
Фестиваль "Маршак" запустил для воронежской детворы второй конкурс рисунков
Шарлотфест устроит в Воронеже благотворительную ярмарку пирогов
Фестиваль «Джазовая провинция» приглашает воронежцев на бесплатные лекции и встречи с музыкантами