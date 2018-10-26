В Воронежской области женщина зарезала знакомую, назвавшую ее подругу проституткой

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-26T14:14:01+03:00

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В Калачеевском районном суде будут рассматривать уголовное дело 35-летней женщины.

Жительница города Калач в середине мая выпивала в частном доме своего знакомого. И поссорилась с его 53-летней сожительницей. Та обозвала ее подругу проституткой. 35-летняя женщина разъярилась, стащила обидчицу с дивана, несколько раз ударила ее по голове и дальше куда попало, а потом взяла кухонный нож и воткнула его в шею. Рана оказалась смертельной. Убийцу арестовали.

- Рассмотрение дела назначили на 7 ноября, - рассказали в Калачеевском районном суде. – Женщине по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» грозит до 15 лет лишения свободы.