Воронежские автомобилисты привезли праздник детям из землянского интерната

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-26T13:54:57+03:00

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Состоялся благотворительный автопробег Воронеж - Землянск. Активисты приехали в школу-интернат для детей с ограниченными возможностями. Автомобилисты организовали игры и конкурсы, вручили подарки, на которые собрали деньги в соцсетях. Эта поездка - уже не первая.

- В этот раз ребята ждали нас, - рассказывает Влад Крюков, представитель сообщества Smotra.ru Черноземье. - Знали, кто приедет. Встретили нас очень тепло, будто мы и не уезжали, а просто наступил новый день и мы также продолжили с ними играть. Теперь дети ждут нас на Новый год, хотим устроить для них еще один праздник. Такие поездки являются помогают не только детям, но и каждому из нас... Помогают ценить то, что мы имеем.

Добавим, что поучаствовать в следующем мероприятии может любой желающий. Если времени на поездку до Землянска не хватает, можно будет передать подарки или деньги. Подробности будут в группе.