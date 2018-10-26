За 15 граммов «травки» сотрудника воронежского УФСИН могут посадить на 15 лет

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-26T13:45:47+03:00

Изменить размер текста: A A

32-летний сотрудник УФСИН, торговавший марихуаной, может жестоко за это поплатиться. В сентябре 2018 года в Семилуках оперативники провели у него контрольную закупку 15 граммов высушенной «травки». В отношении него на основании материалов УФСБ и УФСИН возбудили уголовное дело по п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств в значительном размере» (от 8 до 15 лет лишения свободы).

- Работника УФСИН арестовали. Он признал свою вину, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Семилуки регионального следственного управления СК России Дмитрий Мальцев. - В его квартире изъяли растительное вещество, также, предположительно, являющееся наркотическим средством. Его направили на экспертизу.