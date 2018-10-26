Генеральный план Воронежа разработают москвичи за 70 млн. рублей

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-26T13:28:13+03:00

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Определили победителя аукциона на право разработать Генплан Воронежа на 2021-2041 годы. Им стал государственный Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы. Они сделают всю необходимую работу за 70,19 млн. рублей. Максимальная сумма контракта составляла 73,9 млн. Таким образом, экономия составила 3,71 млн.

В конкурсе также участвовали три компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Специалисты питерского ООО «НПИ «ЭНКО» сбивали цену аж до 56 миллионов. Однако им отказали, сославшись на отсутствие в их документах копии выписки из реестра членов СРО в области инженерных изысканий. Омский ООО «Институт территориального планирования «Град» предлагал свои услуги за 65 млн., однако его кандидатуру отклонили по результатам оценки заявок. А московское ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» оценило работу в 71,9 млн рублей – больше, чем земляки-конкуренты.

Генплан должны разработать в три этапа. На первом, в 2018 году, москвичи будут собирать информацию. На втором, в 2019 году, столичные специалисты подготовят программу работ, затем они должны пройти этапы согласования в региональных ведомствах и собственно разработать генплан. На 2020 год намечены публичные слушания. Затем пойдут согласования в федеральных ведомствах и утверждение генплана.

В генплане будут содержаться карты, схемы и текстовая часть. В документе определят границы территорий объектов культурного наследия, схемы объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, автодорог. Его будут обязаны учитывать при планировании новых строек. Все работы должны завершить до 30 ноября 2018 года.

- Воронежские компании не подавали заявки на участие в конкурсе, но мнение городских экспертов, безусловно, будут учитывать в создании Генплана, - прокомментировал итоги аукциона заместитель главы администрации по градостроительству Виктор Владимиров. – Московский институт будет взаимодействовать со специальной комиссией при городской администрации, в которую входят 29 специалистов. В то же время сомнений в квалификации столичных разработчиков Генплана нет – у них накоплен большой опыт аналогичной работы в других российских городах.