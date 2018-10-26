В Воронеже на месте Птичьего рынка построят еще один торговый комплекс
В Коминтерновском районе по адресу Хользунова, 105, там, где ранее располагался Птичий рынок, появится новый торговый комплекс. Строить его поручили ООО «Северный», принадлежащему мэрии города.
Ранее была идея привлечь к освоению территории, с которой убрали частных торговцев, частного инвестора. Однако по каким-то соображениям сейчас от этой мысли отказались.
Площадь торгового комплекса составит 9,5 тысяч квадратных метров, высота здания – 24,7 метров.
Напомним, на этом месте долго торговали птицей, комбикормами и продуктами, привезенными из сел. Минус такой торговли – было достаточно грязно, о соответствии санитарным нормам частники думали мало. С другой стороны, довольно неплохую продукцию можно было купить за достаточно низкие цены. Теперь, похоже, все будет, как и в других торговых комплексах, которых и так в Коминтерновском районе в последние годы изрядно настроили.