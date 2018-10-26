2018-10-26T12:38:31+03:00
Общество

В Воронеже на месте Птичьего рынка построят еще один торговый комплекс

Его площадь составит 9,5 тысяч квадратных метров
Яков СТРОГОВ
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Строители возведут здание высотой 24 метра.Строители возведут здание высотой 24 метра.Фото: из архива «КП»
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В Коминтерновском районе по адресу Хользунова, 105, там, где ранее располагался Птичий рынок, появится новый торговый комплекс. Строить его поручили ООО «Северный», принадлежащему мэрии города.

Ранее была идея привлечь к освоению территории, с которой убрали частных торговцев, частного инвестора. Однако по каким-то соображениям сейчас от этой мысли отказались.

Площадь торгового комплекса составит 9,5 тысяч квадратных метров, высота здания – 24,7 метров.

Напомним, на этом месте долго торговали птицей, комбикормами и продуктами, привезенными из сел. Минус такой торговли – было достаточно грязно, о соответствии санитарным нормам частники думали мало. С другой стороны, довольно неплохую продукцию можно было купить за достаточно низкие цены. Теперь, похоже, все будет, как и в других торговых комплексах, которых и так в Коминтерновском районе в последние годы изрядно настроили.

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