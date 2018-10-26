В Воронежской области автомобилист насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-26T11:39:52+03:00

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 129 ДТП

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26 октября примерно в 17:45 часов, в селе Орлово Новоусманского района у одного из домов по улице Ленина сбили пешехода. 36-летний житель селя Углянец Верхнехавского на своем автомобиле наехал на 74-летнюю местную жительницу.

- В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по региону.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 129 ДТП, из них в областном центре – 91, на федеральных трассах – 4, в районах области – 34. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек, 1 человек погиб.