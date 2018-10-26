Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работников автомобильного транспорта

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-26T11:31:43+03:00

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Уважаемые работники автотранспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс Воронежской области представляет собой масштабную и разветвленную структуру, благодаря которой обеспечивается жизнедеятельность региона и каждого его жителя. Пассажирские и грузоперевозки способствуют развитию экономики и поддержанию социальных связей.

Правительство области в числе основных своих задач считает создание современной интеллектуальной транспортной системы. Нам предстоит решить еще немало проблемных вопросов, касающихся, прежде всего, общественного транспорта, загруженности городских дорог, межрайонного сообщения, безопасности движения.

Благодарим всех, чья профессия связана с автотранспортом, за напряженный труд, бесперебойное удовлетворение потребностей общества, понимание ответственности за здоровье и жизни людей!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и отличного настроения! Пусть на вашем жизненном пути как можно чаще горит зеленый свет!