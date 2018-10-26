2018-10-26T12:36:17+03:00
Общество

На выходных в Воронеже немного потеплеет

Однако небольшой дождь может испортить чей-нибудь отдых
Олег ИВАНОВ
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фото: архив "КП".фото: архив "КП".
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Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, зато днем без осадков – с таким прогнозом на 27 октября выступил Воронежский Гидрометцентр. Также в субботу нам обещают ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.

А вот воскресенье, 28 октября, согласно тем же прогнозам обещает побольше порадовать воронежцев. Несмотря на то, что ночью вновь ожидается дождь, зато днем температура поднимется аж до 14° тепла, что не так уже часто бывает в конце октября. Так что постарайтесь насладиться, быть может, последними более-менее теплыми выходными.

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