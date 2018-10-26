2018-10-26T10:43:31+03:00
Происшествия

Под Воронежем «Шевроле Нива» столкнулась с ВАЗ-2103: три человека погибли

Еще один находится в больнице
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Авария, унесшая жизни трех человек, произошла сегодня утром в Каширском районе на 29 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж». Примерно в 7.30 водитель автомобиля «Шевроле Нива», 38-летний житель Воронежа, двигался со стороны областного центра в направлении Нововоронежа и столкнулся с «тройкой». ВАЗ двигался по встречке, им управлял 54-летний житель Воронежской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в результате ДТП погибли водитель ВАЗ-2103 и две его пассажирки - 51 года и 75 лет. Обе жительницы Воронежской области. Все трое скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель «Шевроле Нива» получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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