Расходы казны Воронежской области составят почти 100 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-26T10:29:33+03:00

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Воронежский губернатор утвердил бюджет области на 2019 год. Согласно документу, прогнозируемые доходы казны составят 96,7 млрд. рублей, расходы – 99 млрд. Таким образом, дефицит бюджета составит 3%. Сообщается, что собственные доходы сократятся на 2,4%.

Больше 60% расходной части направят на бюджетную сферу, дорожный фонд получит чуть менее 10 млрд. рублей, на агропромышленный комплекс выделяется 2,48 млрд. рублей.

– Уменьшение собственных доходов бюджета в 2019 году связно с тем, что происходит изменение межбюджетных распределений. Мы надеемся, что Минфин компенсирует нам выпавшие доходы. Надеемся, что деньги будут еще поступать. У нас появятся дополнительные возможности для финансирования ряда направлений, в том числе по федеральным проектам, – отметил губернатор Александр Гусев.