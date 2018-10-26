В Воронежской области в ДТП попал … лось
Животное угодило под колеса «Тойоты»
Аварию спровоцировала плохая видимость на дорогеФото: из архива «КП»
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В четверг, 25 октября, около 19.00 лось, неожиданно вышедший на трассу «Дон» в районе села Зеленый луг, попал под колеса автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Водитель внедорожника остановился и вышел из машины. В этот момент в «Тойоту» врезалась ехавшая следом «Газель». В темноте ее водитель не заметил другого участника дорожного движения.
В результате аварии водитель и два пассажира микроавтобуса получили ранения и оказались в больнице.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.