В Воронежской области в ДТП попал … лось

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-26T10:49:11+03:00

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В четверг, 25 октября, около 19.00 лось, неожиданно вышедший на трассу «Дон» в районе села Зеленый луг, попал под колеса автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Водитель внедорожника остановился и вышел из машины. В этот момент в «Тойоту» врезалась ехавшая следом «Газель». В темноте ее водитель не заметил другого участника дорожного движения.

В результате аварии водитель и два пассажира микроавтобуса получили ранения и оказались в больнице.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.