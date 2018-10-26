2018-10-26T09:48:10+03:00
Общество

Руководителю воронежского поискового объединения «Дон» дали 11 месяцев условно

Суд сократил срок наказания Михаилу Сегодину на месяц
Елена ФЕДЯШЕВА
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В четверг, 25 октября, Воронежский областной суд утвердил обвинительный приговор руководителю поискового отделения «Дон» Михаилу Сегодину в незаконном хранении оружия, назначив 11 месяцев лишения свободы условно, что на месяц меньше, чем значилось в приговоре Коминтерновского суда. Срок сократили, исключив из обвинения авиационную пушку.

Напомним, решение о признании Михаила Сегодина виновным по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов» Коминерновский суд вынес в июле 2018 года. Из музея объединения изъяли авиапушку с самолета Ил-2, пистолет ТТ, винтовку Мосина, немецкий и итальянский карабины. Эксперты признали их рабочими.

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