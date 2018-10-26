2018-10-26T09:41:25+03:00
Общество

Сергей Лукин: «В Воронежской области проводится последовательная социальная политика, направленная на оказание адресной помощи»

24 октября сенатор Сергей Лукин принял участие в 444-ом заседании Совета Федерации, в ходе которого законодатели уделили пристальное внимание докладу Министра труда и социальной защиты РФ
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В рамках «правительственного часа» Максим Топилин проинформировал парламентариев о ходе реализации государственной программы по социальной поддержке граждан. Глава ведомства сообщил, что за период с 2013 до 2020 года объём финансирования соцподдержки составляет 13,7 триллионов рублей. «В 2018 и 2019 годы мы выходим на сумму в два триллиона рублей – это и федеральный бюджет, и внебюджетные источники», — заявил министр. По его словам, данная программа служит основным инструментом улучшения системы социального обслуживания россиян. Министр отметил, что за последний год в результате тех мер, которые реализованы с её помощью, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в стране сократилась на 1,1 млн. человек. «Надеемся, что эта тенденция будет закреплена, и здесь основным источником роста должно быть увеличение заработных плат и социальных трансфертов, которые предусматриваются новыми законами», – добавил Максим Топилин. Он сообщил, в частности, как идёт работа, направленная на повышение качественного уровня обслуживания граждан пожилого возраста в социальных заведениях, а также — обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях.

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