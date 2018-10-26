Воронежский фонд медстрахования получит 26,9 млрд. рублей из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-26T08:53:16+03:00

Правда, треть из этих денег вначале будет выделена из облбюджета

Изменить размер текста: A A

В 2019 году территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области планирует получить из федерального бюджета 26,9 млрд. рублей. Субвенция по сравнению с прошлым годом выросла на 1,9 млрд. Об это сообщил директор воронежского ТФОМС Александр Данилов в ходе заседания регионального правительства.

Деньги будут предоставляться ежемесячно равными долями после перечисления из областного бюджета в бюджет Федерального фонда ОМС суммы страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Страховые взносы на ОМС неработающего населения в 2019 году определены в сумме 9,1 млрд. рублей. То есть это 33,8% от размера субвенции. Это ниже уровня текущего года на 6,4%. Это уменьшение Александр Данилов объяснил тем, что на 148,9 тысяч снизилось число безработных.

Общие же доходы ТФОМС на 2019 год оцениваются в 27,5 млрд. рублей – впрочем как и расходы. Так, в 2019 году более 1,3 млрд. рублей будет направлено в базовую программу ОМС высокотехнологичной медицинской помощи. Будут оказываться еще два вида ВМП – стентирование коронарных артерий и эндопротезирование тазобедренных суставов – в количестве 890 госпитализаций на сумму 185,4 млн. рублей.