2018-10-26T01:41:46+03:00
Звезды

Фестиваль "Маршак" запустил для воронежской детворы второй конкурс рисунков

А мы пока объявляем победителей первого
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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"Я Басе", Маша Старокожева, 14 лет."Я Басе", Маша Старокожева, 14 лет.
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"Комсомолка" вместе с фестивалем "Маршак" подвела итоги конкурса рисунков, приуроченного к открытию форума, который стартует в Воронеже 27 октября. Напомним, детвора фантазировала на темы спектаклей, заявленных в программе театрального фестиваля

В редакцию за неделю прислали 20 рисунков и поделку из овощей, ребят вдохновили спектакли «Спасти супербелку», «С тех пор… пингвины летают», «Японская сказка. Меч самурая», «Я Басё», «Ваня и крокодил», "Аленький цветочек", "Снеговик". Рисунки можно посмотреть здесь и здесь

Мы выбрали победителей: по 2 билета на спектакль "Спасти супербелку" получат: семья Мануковских, семья Манюхиных и Маша Старокожева. Поздравляем!

"Соседи", Глеб (5 лет) и Милана (9 лет) Мануковские.

"Соседи", Глеб (5 лет) и Милана (9 лет) Мануковские.

Остальные участники, не отчаивайтесь! Тем более, что Маршакфест запустил еще один конкурс рисунков!

Изобразите в любом стиле и жанре любимый спектакль, понравившегося героя, а может быть, сочините свой финал той или иной истории.

Сфотографируйте свои работы и присылайте их на электронный адрес info@platonovfest.com. В письме обязательно укажите имя и фамилию автора рисунка, его возраст, контактные данные родителей, а также название и краткое описание работы.

В каждой возрастной группе: дети до 7 лет, дети от 8 до 11 лет и подростки от 12 до 17 лет - будет выбрано по одному победителю. Они получат по два приглашения на любой спектакль своей возрастной категории из программы следующего Маршакфеста.

Работы принимают до 15 декабря 2018 года. Имена победителей объявят перед Новым годом.

"Ваня и крокодил", Александра Манюхина, 10 лет.

"Ваня и крокодил", Александра Манюхина, 10 лет.

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