Шарлотфест устроит в Воронеже благотворительную ярмарку пирогов

СЕГОДНЯ 00:12 2018-10-26T00:13:57+03:00

Собранные во время акции средства направят на лечение онкобольных детей

Изменить размер текста: A A

В Воронеже 25 октября стартовал традиционный осенний благотворительный фестиваль шарлотки. В этом году он снова проходит в формате интернет-акции. Как стать его участником, читайте здесь.

4 ноября организаторы "Шарлотфеста" приглашают воронежцев на большой кулинарный праздник. В программе благотворительная ярмарка пирогов, конкурс на лучшую шарлотку, мастер-класс от известных шеф-поваров и творческая программа.

Ярмарка начнется на втором этаже ТРК "Арена" в 12.00.

Напомним, все собранные во время благотворительной акции средства направят на лечение онкобольных детей.