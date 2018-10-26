2018-10-26T00:13:57+03:00
Звезды

Шарлотфест устроит в Воронеже благотворительную ярмарку пирогов

Собранные во время акции средства направят на лечение онкобольных детей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже 25 октября стартовал традиционный осенний благотворительный фестиваль шарлотки. В этом году он снова проходит в формате интернет-акции. Как стать его участником, читайте здесь.

4 ноября организаторы "Шарлотфеста" приглашают воронежцев на большой кулинарный праздник. В программе благотворительная ярмарка пирогов, конкурс на лучшую шарлотку, мастер-класс от известных шеф-поваров и творческая программа.

Ярмарка начнется на втором этаже ТРК "Арена" в 12.00.

Напомним, все собранные во время благотворительной акции средства направят на лечение онкобольных детей.

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