2018-10-25T23:28:57+03:00
Звезды

Фестиваль «Джазовая провинция» приглашает воронежцев на бесплатные лекции и встречи с музыкантами

Они пройдут со 2 по 5 ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Продюсер воронежского фестиваля «Джазовая провинция» Александр Лукинов и джазовый музыкант Игорь Файнбойм.Продюсер воронежского фестиваля «Джазовая провинция» Александр Лукинов и джазовый музыкант Игорь Файнбойм.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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26 октября в Воронеже стартует 23-й фестиваль «Джазовая провинция». Программу его концертов можно посмотреть здесь. Но форум приготовил для воронежцев и бесплатный образовательный блок.

2 ноября на журфаке (в 6-м корпусе ВГУ, ул. Хользунова, 40а, к.119) пройдет лекция Кирилла Мошкова «Как писать о музыке?». Начало в 15.00.

3 ноября в малом зале книжного клуба «Петровский» Кирилл Мошков прочитает первую часть лекции «Кто платит за музыку?» - "Музыкальная индустрия и искусство музыки: кто кого?", начало в 15.00.

4 ноября в малом зале книжного клуба «Петровский» пройдет вторая часть лекции Кирилла Мошкова «Кто платит за музыку?» - «Джаз и музыкальная индустрия», начало в 15.00.

5 ноября в большом зале книжного клуба «Петровский» пройдет творческая встреча с Эспеном Эриксеном и Гюннаром Халле (Норвегия), начало в 15.00.

Вход на все мероприятия свободный.

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