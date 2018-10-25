Фестиваль «Джазовая провинция» приглашает воронежцев на бесплатные лекции и встречи с музыкантами
26 октября в Воронеже стартует 23-й фестиваль «Джазовая провинция». Программу его концертов можно посмотреть здесь. Но форум приготовил для воронежцев и бесплатный образовательный блок.
2 ноября на журфаке (в 6-м корпусе ВГУ, ул. Хользунова, 40а, к.119) пройдет лекция Кирилла Мошкова «Как писать о музыке?». Начало в 15.00.
3 ноября в малом зале книжного клуба «Петровский» Кирилл Мошков прочитает первую часть лекции «Кто платит за музыку?» - "Музыкальная индустрия и искусство музыки: кто кого?", начало в 15.00.
4 ноября в малом зале книжного клуба «Петровский» пройдет вторая часть лекции Кирилла Мошкова «Кто платит за музыку?» - «Джаз и музыкальная индустрия», начало в 15.00.
5 ноября в большом зале книжного клуба «Петровский» пройдет творческая встреча с Эспеном Эриксеном и Гюннаром Халле (Норвегия), начало в 15.00.
Вход на все мероприятия свободный.