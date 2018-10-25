2018-10-25T20:38:07+03:00
Здоровье

В Воронежской области сократилось число заболевших гриппом

Число обращений на этой неделе по сравнению с прошлой сократилось на шестую часть
Юлия ТЕРНОВА
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За неделю с 15 по 21 октября с симптомами ОРВИ к медикам обратились шесть тысяч жителей Воронежской области. Как ни странно, несмотря на ухудшение погоды число заболевших по сравнению с прошлой неделей сократилось: с 9 числа до 15 к врачам с признаками ОРВИ пришли 6,9 тысячи жителей региона. В целом, по данным управления Роспотребнадзора, заболеваемость сейчас соответствует сезонному уровню.

Большая часть заразившихся - это, как часто и бывает, дети до 14 лет (62,5 %). Санврачи утверждают, что пока самый надежный способ защититься от осеннего обострения гриппа - сделать прививку. В Воронежской области использовали первую партию вакцины "Совигрипп". Она может быть использована для прививок и детей, и взрослых. В медицинских учреждениях области сейчас можно пройти платную вакцинацию либо за счет работодателя, либо выложив деньги из своего кошелька.

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