В Воронеже около двух недель ищут без вести пропавшего 31-летнего мужчину
Семен Веневитин отсутствует с 12 октября
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В Воронеже около двух недель ищут Семена Веневитина. 31-летний мужчина ушел из дома и не вернулся 12 октября. С тех пор его родственники ничего о нем не знают. Волонтеры "Лиза Алерт" рассказали о приметах пропавшего. Рост Семена около 180 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Одет в день исчезновения был в темно-синий плащ, темно-синий костюм и черные ботинки. С собой у него был черный портфель.
Если вы располгаете какой-либо информацией, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному под фото. Также вы можете воспользоваться универсальным номером 112.