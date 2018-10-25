В Воронеже около двух недель ищут без вести пропавшего 31-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 20:20 2018-10-25T20:20:58+03:00

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В Воронеже около двух недель ищут Семена Веневитина. 31-летний мужчина ушел из дома и не вернулся 12 октября. С тех пор его родственники ничего о нем не знают. Волонтеры "Лиза Алерт" рассказали о приметах пропавшего. Рост Семена около 180 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Одет в день исчезновения был в темно-синий плащ, темно-синий костюм и черные ботинки. С собой у него был черный портфель.

Если вы располгаете какой-либо информацией, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному под фото. Также вы можете воспользоваться универсальным номером 112.