В Воронеже под суд пойдет водитель "УАЗа", сбивший 19-летнюю девушку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-25T19:22:55+03:00

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Воронежские полицейские закончили расследовать уголовное дело в отношении 74-летнего автомобилиста, который сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Это произошло в конце декабря 2017 года. Водитель на своей "УАЗе" двигался по улице Пятницкого со стороны набережной Массалитинова в направлении улицы 20-летия ВЛКСМ. Мужчина решил не останавливаться перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому дорогу как раз пересекала девушка.

Как сообщают в пресс-службе полиции, пострадавшая выжила, но вред ее здоровью оказался очень серьезным. Теперь уголовное дело передают для рассмотрения в суд.