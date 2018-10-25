2018-10-25T18:25:19+03:00
Общество

В День народного единства в Воронеже можно будет послушать этническую музыку, посмотреть народные танцы и костюмы

Мэрия рассказала о программе празднования
Юлия ТЕРНОВА
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Городская администрация запланировала в общей сложности 70 больших и маленьких мероприятий ко Дню народного единства. 4 ноября в филармонии для воронежцев будут выступать фольклорные и этнографические коллективы: в 15.00 там пройдет гала-концерт фестиваля "На Казанскую". В Воронеже в этот день пройдет, кроме того, хореографический фестиваль "Танцы народов мира". Кроме того, горожане смогут бесплатно попасть на выставку кукол в народных костюмах.

Почти во всех городских библиотеках в этот день пройдут викторины и тематические встречи. В музее-диораме можно будет посмотреть мультфильмы из цикла "Вперед в прошлое" по истории России. Подробнее о конкурсах, концертах и других пунтках праздничной программы можно узнать на сайте мэрии. Время же митинга, традиционно проходящего 4 ноября, пока не известно.

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