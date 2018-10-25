Площадь зеленого пояса вокруг Воронежа может составить 15,5 тысячи гектаров

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-25T18:12:17+03:00

В правительстве сформировали предварительный перечень территорий, которые могут в него войти

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В правительстве региона сообщают, что площадь лесопаркового зеленого пояса составит 15,5 тысячи гектаров. Хотя раньше называли другое число - 11 гектаров.

- Руководитель регионального управления лесного хозяйства Александр Сысоев представил участникам совещания перечень участков для включения в зеленый пояс. В него не вошли озелененные территории общего пользования - муниципальные бульвары и набережные. Исключены также участки лесного фонда, которые имеют смежные границы с кладбищами в связи с перспективой возможного расширения захоронений. Не вошли в состав лесопаркового пояса и территории под предполагаемыми лесными поселками, - сообщают на сайте правительства Воронежской области.

В скором времени ходатайство о создании зеленого пояса передадут в Общественную палату. До конца ноября состоятся общественные слушания, на которых с воронежцами власти собираются обсудить некоторые нюансы.