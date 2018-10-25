2018-10-25T18:54:57+03:00
Общество

Из Воронежа до станции метро "Варшавская" в Москве можно будет доехать ежедневно за тысячу рублей

В Воронеже заработал новый перевозчик, который создал маршрут до столицы
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из Воронежа в Москву будет ежедневно ходить автобус, причем довозить пассажиров планируют не до вокзала, а до станции метро "Варшавская". Об этом сообщили на сайте Мосгортранса. Маршрут заработал уже вчера, 24 октября. Время отправления автобусов из Столицы Черноземья - 9.30, 11.00, 13.00, 20.00, 21.00 и 22.30. Билет стоит тысячу рублей для взрослого и 500 рублей - для ребенка. Правда, чтобы приобрести детский билет, нужно иметь при себе свидетельство о рождении - об этом предупреждает перевозчик.

Отправляется маршрутка в Воронеже от площади Генерала Черняховского, 1. Адрес пункта прибытия в Москве: Каширский проезд, владение 19, автостанция "Варшавская" неподалеку от одноименной станции метро.

Приобрести билеты можно в кассах автостанций Мосгортранса, онлайн через www.av.mos.ru, с помощью платежных терминалов Элекснет.

на правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День народного единства в Воронеже можно будет послушать этническую музыку, посмотреть народные танцы и костюмы
Площадь зеленого пояса вокруг Воронежа может составить 15,5 тысячи гектаров
Штрафы за неоплату парковки в Воронеже все-таки будут приходить в виде "писем счастья"
Жители Центрального района Воронежа стали чаще жаловаться на плохое сожержание домов
Воронежский автомобилист лишился машины, когда вышел из нее купить шаурму
Мультипликаторы из Wizart получат участок под "Дом Анимации Воронежской области" по упрощенной схеме
Воронежцев проконсультируют по качеству услуг такси
Электронные больничные: что это?
Депутату, который под Воронежем избил участкового, дали три года условно
Вадим Кстенин: «Благоустройство Воронежа не соответствует статусу города-миллионника, и этот перекос мы будем исправлять»
Под Воронежем в столкновении с "Ладой" пострадал несовершеннолетний мотоциклист
В Воронеже поймали двух водителей автобусов «сломавших» терминалы для безналичной оплаты
Воронежское похоронное бюро оформило кредит на сто миллионов для строительства крематория
В Воронеже мужчина заплатил за поддельные купюры 14 тысяч рублей
В Воронеже две иномарки столкнулись, задев пешехода на дороге
Воронежский театр оперы и балета в "Ночь искусств" приглашает на "Золотые хиты"