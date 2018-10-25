Из Воронежа до станции метро "Варшавская" в Москве можно будет доехать ежедневно за тысячу рублей

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-25T18:54:57+03:00

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Из Воронежа в Москву будет ежедневно ходить автобус, причем довозить пассажиров планируют не до вокзала, а до станции метро "Варшавская". Об этом сообщили на сайте Мосгортранса. Маршрут заработал уже вчера, 24 октября. Время отправления автобусов из Столицы Черноземья - 9.30, 11.00, 13.00, 20.00, 21.00 и 22.30. Билет стоит тысячу рублей для взрослого и 500 рублей - для ребенка. Правда, чтобы приобрести детский билет, нужно иметь при себе свидетельство о рождении - об этом предупреждает перевозчик.

Отправляется маршрутка в Воронеже от площади Генерала Черняховского, 1. Адрес пункта прибытия в Москве: Каширский проезд, владение 19, автостанция "Варшавская" неподалеку от одноименной станции метро.

Приобрести билеты можно в кассах автостанций Мосгортранса, онлайн через www.av.mos.ru, с помощью платежных терминалов Элекснет.

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