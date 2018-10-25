Жители Центрального района Воронежа стали чаще жаловаться на плохое сожержание домов

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-25T17:18:57+03:00

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С начала этого года в управу Центрального района обратились 2277 человек по различным вопросам. Это на 6,5% больше, чем год назад. Изменилась и тематика обращений. Так, по подсчетам чиновников, на 5,3% выросло количество жалоб на качество содержания общедомового имущества и обслуживания жилого фонда, предоставление коммунальных услуг, качество и сроки устранения аварий.

На 2,9% снизилось число обращений на тему благоустройства, уборки территории, ремонта дорог и безопасного движения. На 31,2% больше стало вопросов, касающихся семьи, опеки и попечительства.

- Анализ ответов показал, что увеличилось число обращений, по которым принимаются конкретные решения и меры, - отметили в управе. - В настоящее время ответы из категории «поддержано, меры приняты» составляют 41,1%, «поддержано» - 14,1%, «разъяснено» - 27,5%, «на рассмотрении», это те, которые находятся еще на исполнении в отделах – 13,2%, категории «дан ответ, не поддержано, перенаправлено» составили только 4% от общего количества.