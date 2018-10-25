2018-10-25T17:11:20+03:00
Происшествия

Воронежский автомобилист лишился машины, когда вышел из нее купить шаурму

ЧП произошло на Ленинском проспекте
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежский автомобилист лишился машины, когда остановился рядом с киоском быстрого питания и отправился купить шаурму. Точка располагалась на Ленинском проспекте. 32-летний воронежец уже отвернулся от окна для заказов и направился к своей "Ладе Спутник", когда увидел, что ее нет на месте. Он тут же позвонил в полицию.

Прибывшие на место правоохранители опросили свидетелей и составили приблизительный портрет угонщика. Вскоре "Ладу" нашли в ходе патрулирования в микрорайоне Масловка. Оказалось, что ей завладел 31-летний мужчина. Видимо, чтобы облегчить наказание, он решил "закосить за дурачка" и наплел полицейским, что не собирался красть машину, он просто хотел с комфортом добраться в нужное место. Как бы там ни было, задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День народного единства в Воронеже можно будет послушать этническую музыку, посмотреть народные танцы и костюмы
Площадь зеленого пояса вокруг Воронежа может составить 15,5 тысячи гектаров
Штрафы за неоплату парковки в Воронеже все-таки будут приходить в виде "писем счастья"
Из Воронежа до станции метро "Варшавская" в Москве можно будет доехать ежедневно за тысячу рублей
Жители Центрального района Воронежа стали чаще жаловаться на плохое сожержание домов
Мультипликаторы из Wizart получат участок под "Дом Анимации Воронежской области" по упрощенной схеме
Воронежцев проконсультируют по качеству услуг такси
Электронные больничные: что это?
Депутату, который под Воронежем избил участкового, дали три года условно
Вадим Кстенин: «Благоустройство Воронежа не соответствует статусу города-миллионника, и этот перекос мы будем исправлять»
Под Воронежем в столкновении с "Ладой" пострадал несовершеннолетний мотоциклист
В Воронеже поймали двух водителей автобусов «сломавших» терминалы для безналичной оплаты
Воронежское похоронное бюро оформило кредит на сто миллионов для строительства крематория
В Воронеже мужчина заплатил за поддельные купюры 14 тысяч рублей
В Воронеже две иномарки столкнулись, задев пешехода на дороге
Воронежский театр оперы и балета в "Ночь искусств" приглашает на "Золотые хиты"