Воронежский автомобилист лишился машины, когда вышел из нее купить шаурму

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-25T17:11:20+03:00

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Воронежский автомобилист лишился машины, когда остановился рядом с киоском быстрого питания и отправился купить шаурму. Точка располагалась на Ленинском проспекте. 32-летний воронежец уже отвернулся от окна для заказов и направился к своей "Ладе Спутник", когда увидел, что ее нет на месте. Он тут же позвонил в полицию.

Прибывшие на место правоохранители опросили свидетелей и составили приблизительный портрет угонщика. Вскоре "Ладу" нашли в ходе патрулирования в микрорайоне Масловка. Оказалось, что ей завладел 31-летний мужчина. Видимо, чтобы облегчить наказание, он решил "закосить за дурачка" и наплел полицейским, что не собирался красть машину, он просто хотел с комфортом добраться в нужное место. Как бы там ни было, задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.