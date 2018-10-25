2018-10-25T17:05:20+03:00
Общество

Мультипликаторы из Wizart получат участок под "Дом Анимации Воронежской области" по упрощенной схеме

Депутаты регионального парламента внесли поправки, благодаря которым компании выделят землю в центре Воронежа без участия в торгах
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В ближайшие годы в Воронеже может появиться масштабный центр по производству мультфильмов, совмещающий в себе производственные студии, школу анимации и музей мультипликационного искусства. Так, сегодня, 25 октября, в ходе 36-го заседания Воронежской областной Думы парламентарии согласовали дополнения в региональный закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов».

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