Воронежцев проконсультируют по качеству услуг такси
Специалисты Роспотребнадзора бесплатно проконсультируют жителей Воронежской области об услугах такси. Если у вас возникали вопросы по поводу каких-либо спорных ситуаций, то самое время их задать. Вы можете узнать, как привлечь к ответственности водителя, нарушившего ваши права. Такой теме Роспотребнадзор посвятил горячую линию. Она будет работать с 5 по 19 ноября. Звонить можно с 10.00 до 17.00.
Вот перечень номеров:
(4732) 63-68-38 – приемная Консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области".
(47346) 258-34 – Консультационный пункт Аннинского района.
(47354) 620-36 – Консультационный пункт Борисоглебского района.
(47363) 22-1-45 – Консультационный пункт Калачеевского филиала.
(47391) 421-39 – Консультационный пункт Лискинского района.
(47341) 542-51 – Консультационный пункт Новоусманского района.
(47362) 257-64 – Консультационный пункт Павловского района.
(47396) 256-02 - Консультационный пункт Россошанского филиала.
(47372) 217-08 – Консультационный пункт Семилукского филиала.