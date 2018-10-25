2018-10-25T16:29:01+03:00
Общество

Воронежцев проконсультируют по качеству услуг такси

Роспотребнадзор открывает горячую линию
Юлия ТЕРНОВА
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Специалисты Роспотребнадзора бесплатно проконсультируют жителей Воронежской области об услугах такси. Если у вас возникали вопросы по поводу каких-либо спорных ситуаций, то самое время их задать. Вы можете узнать, как привлечь к ответственности водителя, нарушившего ваши права. Такой теме Роспотребнадзор посвятил горячую линию. Она будет работать с 5 по 19 ноября. Звонить можно с 10.00 до 17.00.

Вот перечень номеров:

(4732) 63-68-38 – приемная Консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области".

(47346) 258-34 – Консультационный пункт Аннинского района.

(47354) 620-36 – Консультационный пункт Борисоглебского района.

(47363) 22-1-45 – Консультационный пункт Калачеевского филиала.

(47391) 421-39 – Консультационный пункт Лискинского района.

(47341) 542-51 – Консультационный пункт Новоусманского района.

(47362) 257-64 – Консультационный пункт Павловского района.

(47396) 256-02 - Консультационный пункт Россошанского филиала.

(47372) 217-08 – Консультационный пункт Семилукского филиала.

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