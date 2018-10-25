Электронные больничные: что это?

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-25T16:21:17+03:00

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Во вторник, 23 октября в Воронеже состоялся круглый стол с участием представителей Фонда социального страхования, Департамента здравоохранения Воронежской области, городских больниц, Главного бюро медико-социальной экспертизы, IT-специалистов и работодателей. Тема обсуждения – «Новые электронные сервисы и цифровизация системы социального страхования». Среди внедряемых новаций - порядка 20 различных сервисов, направленных на повышение качества нашей жизни. Это, например, электронный родовой сертификат, цифровой юрист, калькулятор пособий, социальный навигатор. Также к реализации планируется электронная схема компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации инвалидом, электронные путевки на санаторно-курортное лечение, социальный чат-бот и др.

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