2018-10-25T16:35:27+03:00
Происшествия

Депутату, который под Воронежем избил участкового, дали три года условно

Пьяный слуга народа набросился с кулаками на полицейского, когда тот приехал на вызов по заявлению о домашнем насилии
Юлия ТЕРНОВА
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Районный суд вынес приговор 43-летнему депутата Каширского сельского поселения Николаю Агееву. "Народный избранник" стал фигурантом уголовного дела в сентябре 2017 года. Все началось с того, что поздним вечером в дежурную часть поступил звонок: женщина сообщала, что ее избил гражданский муж, и просила помощи. На место отправился Максим Стряпчих, которого как раз выбрали лучшим участковым Воронежской области. Полицейский приехал по указанному адресу и обнаружил пьяного депутата. Последний набросился с кулаками на стража порядка.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, Николай Агеев избежал тюрьмы: его приговорили к трем годам условно с двумя годами испытательного срока. Судили его за применение насилия по отношению к представителю власти.

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