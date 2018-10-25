2018-10-25T16:06:03+03:00
Общество

Вадим Кстенин: «Благоустройство Воронежа не соответствует статусу города-миллионника, и этот перекос мы будем исправлять»

Большую работу по благоустройству планируется провести в течение ближайших пяти лет
Олег ИВАНОВ
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Глава города Вадим Кстенин встретился с активом воронежского городского Совета ветеранов. Мэр отвечает заранее на все вопросы, которые приходят в его адрес, но непосредственный контакт помогает обговорить те моменты, о которых не сказано в письмах. Основными темами стали проблемы городского хозяйства и благоустройства, ЖКХ и воспитания молодого поколения.

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