Вадим Кстенин: «Благоустройство Воронежа не соответствует статусу города-миллионника, и этот перекос мы будем исправлять»

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-25T16:06:03+03:00

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Глава города Вадим Кстенин встретился с активом воронежского городского Совета ветеранов. Мэр отвечает заранее на все вопросы, которые приходят в его адрес, но непосредственный контакт помогает обговорить те моменты, о которых не сказано в письмах. Основными темами стали проблемы городского хозяйства и благоустройства, ЖКХ и воспитания молодого поколения.

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