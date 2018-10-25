Под Воронежем в столкновении с "Ладой" пострадал несовершеннолетний мотоциклист

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-25T15:53:19+03:00

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В Новой Усмани мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний молодой человек, столкнулся с автомобилем. Это произошло у дома № 310 на улице Ленина около 12 дня сегодня, 25 октября. Водитель "Лады 2112", 22-летний автомобилист, поворачивал налево и допустил столкновение с мотоциклом "Хонда". В результате 17-летний мотоциклист получил травмы, его пришлось доставить в БСМП № 10.

По факту произошедшего свою проверку проведут сотрудники ГИБДД.