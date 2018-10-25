2018-10-25T15:53:19+03:00
Происшествия

Под Воронежем в столкновении с "Ладой" пострадал несовершеннолетний мотоциклист

ДТП произошло в Новой Усмани
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новой Усмани мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний молодой человек, столкнулся с автомобилем. Это произошло у дома № 310 на улице Ленина около 12 дня сегодня, 25 октября. Водитель "Лады 2112", 22-летний автомобилист, поворачивал налево и допустил столкновение с мотоциклом "Хонда". В результате 17-летний мотоциклист получил травмы, его пришлось доставить в БСМП № 10.

По факту произошедшего свою проверку проведут сотрудники ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День народного единства в Воронеже можно будет послушать этническую музыку, посмотреть народные танцы и костюмы
Площадь зеленого пояса вокруг Воронежа может составить 15,5 тысячи гектаров
Штрафы за неоплату парковки в Воронеже все-таки будут приходить в виде "писем счастья"
Из Воронежа до станции метро "Варшавская" в Москве можно будет доехать ежедневно за тысячу рублей
Жители Центрального района Воронежа стали чаще жаловаться на плохое сожержание домов
Воронежский автомобилист лишился машины, когда вышел из нее купить шаурму
Мультипликаторы из Wizart получат участок под "Дом Анимации Воронежской области" по упрощенной схеме
Воронежцев проконсультируют по качеству услуг такси
Электронные больничные: что это?
Депутату, который под Воронежем избил участкового, дали три года условно
Вадим Кстенин: «Благоустройство Воронежа не соответствует статусу города-миллионника, и этот перекос мы будем исправлять»
В Воронеже поймали двух водителей автобусов «сломавших» терминалы для безналичной оплаты
Воронежское похоронное бюро оформило кредит на сто миллионов для строительства крематория
В Воронеже мужчина заплатил за поддельные купюры 14 тысяч рублей
В Воронеже две иномарки столкнулись, задев пешехода на дороге
Воронежский театр оперы и балета в "Ночь искусств" приглашает на "Золотые хиты"