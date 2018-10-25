Воронежское похоронное бюро оформило кредит на сто миллионов для строительства крематория

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-25T15:28:36+03:00

Ориентировочно он должен появиться в Воронеже к апрелю 2019 года

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Воронежское похоронное бюро оформило кредит на сумму сто миллионов рублей. Средства предприятию предоставил банк "ВТБ" под 9,6 % годовых. Как поясняют в пресс-службе ВПБ, эти деньги потратят на строительство крематория.

Напомним, возведение самого здания обойдется в 110 миллионов рублей, еще 40 миллионов уйдут на зону отдыха - сквер с клумбами и скамейками, оборудование - печи чешского производства, парковку, оплату проектных работ и экспертиз. В качестве подрядчика выступает ООО "Альфа-Гарант". Крематорий будет располагаться у Юго-Западного кладбища, окончить его строительство планируют к апрелю 2019 года.