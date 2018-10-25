2018-10-25T15:00:06+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина заплатил за поддельные купюры 14 тысяч рублей

И получил за это условный срок
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Фальшивыми пятитысячными купюрами мужчина так и не смог воспользоваться.Фальшивыми пятитысячными купюрами мужчина так и не смог воспользоваться.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Весьма странную комбинацию провернул 41-летний мужчина. Он заказал в интернете семь поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей каждая. За это заплатил немалые деньги – 14 тысяч рублей. Затем, узнав, что фальшивки прибыли, попросил свою сожительницу зайти за ними в отдел курьерской доставки транспортной компании. Однако стражи порядка разгадали все эти ухищрения, и в итоге мужчина вместо того, чтобы положить себе в карман 21 тысячу рублей, «заработал» себе уголовное дело.

- Его признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ «Приготовление к сбыту поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком, - рассказали в прокуратуре Коминтерновского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вадим Кстенин: «Благоустройство Воронежа не соответствует статусу города-миллионника, и этот перекос мы будем исправлять»
Под Воронежем в столкновении с "Ладой" пострадал несовершеннолетний мотоциклист
В Воронеже поймали двух водителей автобусов «сломавших» терминалы для безналичной оплаты
Воронежское похоронное бюро оформило кредит на сто миллионов для строительства крематория
В Воронеже две иномарки столкнулись, задев пешехода на дороге
Воронежский театр оперы и балета в "Ночь искусств" приглашает на "Золотые хиты"
Воронеж и Москву свяжет еще один ежедневный авиарейс
Из-за отказов от прививок воронежские младенцы чаще заражаются туберкулезом
В Воронеже набережную и центр может связать фуникулер
Во дворе на Лизюкова "Нива" до половины провалилась в яму
Воронежские «умные» остановки могут поручить делать зэкам
В воронежском микрорайоне Никольское мошенники объявили охоту на одиноких пенсионеров
Виталий Шабалатов стал воронежским вице-губернатора без приставки и. о.
"Квартирник" наворовал в Воронеже на 500 тыс, просто толкая незапертые двери
Палата регионов предложит способы решения проблем долевого строительства
Объявляется конкурс "Птичкино-Синичкино"
«На дороге без спешки!»: в Воронежской области появились предупреждающие таблички
Музей Крамского в "Ночь искусств" готовит для воронежцев осенний бал
В Коминтерновском районе в галерее современного искусства открылась выставка «Российские мотивы»
Из желудка воронежца при операции забыли вынуть салфетку
Житель Воронежской области за год в 14 кражах похитил чужого имущества на 300 тысяч рублей
В Воронеже 8 УК лишились лицензии на управление многоквартирными домами
Автомобили воронежских чиновников убрали с площади Ленина
В Воронежской области столкнулись "Киа" и "Митсубиси": погиб один из водителей
В "Ночь искусств" в замке Ольденбургских воронежцам покажут фильмы о славной династии
В Воронеже отметят юбилей оперной примы Воронежского театра оперы и балета