В Воронеже мужчина заплатил за поддельные купюры 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-25T15:00:06+03:00

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Весьма странную комбинацию провернул 41-летний мужчина. Он заказал в интернете семь поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей каждая. За это заплатил немалые деньги – 14 тысяч рублей. Затем, узнав, что фальшивки прибыли, попросил свою сожительницу зайти за ними в отдел курьерской доставки транспортной компании. Однако стражи порядка разгадали все эти ухищрения, и в итоге мужчина вместо того, чтобы положить себе в карман 21 тысячу рублей, «заработал» себе уголовное дело.

- Его признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ «Приготовление к сбыту поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком, - рассказали в прокуратуре Коминтерновского района.