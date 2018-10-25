В Воронеже две иномарки столкнулись, задев пешехода на дороге

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-25T14:50:56+03:00

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Напротив остановки "Танеева" на улице Новосибирской в Воронеже произошло ДТП. Около семи вечера в среду, 24 октября, автомобиль "Черри" под управлением 48-летнего воронежца не выдержал боковой интервал и задел "Ниссан Кашкай", после этого водитель "Черри" еще и допустил наезд на пешехода. Правда, по информации пресс-службы ГИБДД, тот сам оказался в неудачное время в неудачном месте: 30-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Его доставили в больницу, где медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

В ГИБДД напоминают, что пересекать проезжую часть можно только по "зебре", предварительно убедившись в безопасности маневра, на зеленый сигнал светофора. А водителей призывают обязательно сбавлять скорость перед пешеходным переходом и пропускать людей.