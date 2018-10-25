2018-10-25T14:40:33+03:00
Звезды

Воронежский театр оперы и балета в "Ночь искусств" приглашает на "Золотые хиты"

Программа эстрадных песен пройдет в фойе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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4 ноября и Воронежский театр оперы и балета присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств".

Программа стартует в театральном фойе в 18.00. Зрителей порадуют новым эстрадным концертом "Золотые хиты" Год вместе!" - солист Алексей Тюхин придумал его как раз специально для прошлогодней «Ночи искусств». И вот «Хитам» уже исполнился год - программа сразу обрела популярность, по многочисленным просьбам зрителей неоднократно повторялась в театральном фойе, вышла на большую сцену Зеленого театра. Каждый раз участники проекта, ведущие солисты театра Марина Безбородова, Светлана Дюдина, Софья Рудометкина, Алексей Тюхин и Фёдор Костюков радовали зрителей новыми вариациями «старых песен о главном».

В этот раз воронежцы услышат лучшие номера из прошлых программ - песни и мелодии советской эстрады, написанные композиторами России, Белоруссии, Армении, Украины.

Также во время проведения акции «Ночь искусств» зрители смогут посмотреть выставку и сделать сэлфи в фотозоне.

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