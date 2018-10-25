Воронеж и Москву свяжет еще один ежедневный авиарейс

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-25T13:52:34+03:00

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Воронеж и столицу свяжет еще один авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба воронежского международного аэропорта. Рейсы открывает авиакомпания Pegas Fly. Улететь из Воронежа в Москву и из Москвы в Воронеж, воспользовавшись услугами этой аваикомпании, можно будет семь дней в неделю. Первый полет состоится в ближайшее воскресенье, 28 октября.

Полет в одну сторону длится 75 минут. Время вылета из Столицы Черноземья - в 9.35. При этом раскладе приземляться в московском аэропорту Шереметьево пассажиры будут в 10.50.