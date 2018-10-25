Из-за отказов от прививок воронежские младенцы чаще заражаются туберкулезом

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-25T13:26:13+03:00

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Воронежские врачи отмечают, что в регионе туберкулезом стали чаще болеть дети младшей возрастной категории - от рождения до трех лет. Если проанализировать статистику за два года, с 2008 по 2010, то можно увидеть, что доля маленьких детей среди общего числа заболевших несовершеннолетних чуть превышала 7 %. По свежей статистике за 2017 и 2018 год получается, что 22 % несовершеннолетних, у которых диагностировали туберкулез - совсем малыши в возрасте до трех лет.

Медики предполагают, что всему виной отказы от вакцинации, которые в свою очередь объясняются убежденностью родителей во вреде прививок.

- С начала текущего года в Воронежской области вакцинировано БЦЖ 76,1% новорожденных, в то время как для обеспечения эпидемиологической безопасности необходимо не менее 95%. Таким образом, ребенок, не имеющий прививки, становится легкой мишенью для палочки Коха, - сообщает главный детский фтизиатр региона Ирина Ионина.