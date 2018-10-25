2018-10-25T13:06:15+03:00
Происшествия

Во дворе на Лизюкова "Нива" до половины провалилась в яму

Там накануне ремонтировали трубы
Юлия ТЕРНОВА
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Скриншот поста в сообществе "Регион-36 Воронеж"Скриншот поста в сообществе "Регион-36 Воронеж"
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"Нива" имеет репутацию вездеходного автомобиля. Однако даже этой сноровистой машинке не хватило сил для преодоления подъезда к дому № 36 на Лизюкова. "Ниву" сняли до середины кузова пропавлившейся в яму во дворе. Видео опубликовали в сообществе "Регион-36 Воронеж".

Как сообщают жильцы злополучного двора, в этом месте ремонтировали трубу, образовавшуюся яму лишь присыпали. Опасность замаскировали грязь и лужи. В результате это уже как минимум вторая машина, попавшая в ловушку. Накануне, если верить автомобилистам, автомобилистка провела на этом месте шесть часов, ожидая помощи.

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