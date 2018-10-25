Воронежские «умные» остановки могут поручить делать зэкам

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-25T12:54:30+03:00

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Скоро многие городские остановки будут выглядеть совсем не так, как сейчас. Они станут «умными». В частности, в ожидании транспорта можно будет зарядить свой мобильник и посмотреть карту-схему городских маршрутов. Вначале сделают семь таких остановок, которые будут располагаться, в основном, в центре города, затем еще 23. Их полный список можно увидеть здесь. Подробнее об этом проекте рассказал вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов:

- На информационном табло должно быть расписание движения общественного транспорта, так называемая схема-карта. Как она будет технически оформлена, до конца не решили, - пока этот вопрос находится в стадии разработки. Очень надеемся, что горожане оценят возможность зарядить телефон, и не угробят разъемы для этого в первые же дни. На новых остановках не будет киосков, но там разместят рекламу – коммерческую и социальную. Это позволит инвестору окупить расходы на их установку. Пять из семи «умных» остановок, которые планируют сделать в первую очередь, расположены в центре города. Но это не связано с какими-либо приоритетами. Просто в департаменте имущественных отношений эти адреса быстрее удалось согласовать.

Все 30 остановок сделают по единому образцу.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Скорее всего, первые семь остановок пойдут одним лотом на аукционе, а оставшиеся 23 – другим. Один павильон обойдется в 600 тысяч рублей, соответственно все 30 – в 18 миллионов. Рассматриваем вероятных инвесторов не только в Воронеже, но и в Севастополе и Москве. Остановки могут делать заключенные воронежских колоний, в системе ФСИН специализируются на такого рода работах.

По предварительным прикидкам, первые семь умных остановок появятся весной 2019 года, еще 23 – летом 2019-го.