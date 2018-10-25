2018-10-25T12:30:00+03:00
Происшествия

В воронежском микрорайоне Никольское мошенники объявили охоту на одиноких пенсионеров

Неизвестные мужчины звонят по телефону и стучат в двери, под разными предлогами вымогая деньги
Елена ФЕДЯШЕВА
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Схемы "развода" старые, но по-прежнему действенныеСхемы "развода" старые, но по-прежнему действенныеФото: из архива «КП»
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Повышенным вниманием к пенсионерам представителей преступного мира сегодня трудно удивить. Не проходит недели, чтобы на Машмете не развели на деньги одного, а то и двух бабушек. Под видом снятия порчи или перевода средств для якобы попавших в беду родственников… Но с недавнего времени охотники до пенсионных сбережений просто атаковали микрорайон Никольское.

- Звонят мне по несколько раз в день, предлагают компенсацию за купленный несколько лет у липовой фирмы дорогой и бесполезный прибор (эту историю «Комсомолка» рассказывала год назад – авт.), - пожаловалась нам Анна Васильевна, жительница дома на улице Ольховой. – А чтобы получить деньги, надо заплатить им на карту то 35, то 17 тысяч.

Таким образом одиноко живущую пенсионерку уже развели в прошлом году. Но мошенники, видимо, вошли во вкус и не оставляют попыток поживиться еще.

- Звонят и мужчины, и женщины. Представляются то сотрудниками банка, то следователями. Говорят, что я должна получить компенсацию и просят оплатить страховку, - продолжает женщина. – Я уже стреляный воробей, сразу им отказываю.

А накануне постучались в калитку и начали предлагать сделать покупки к новому году. За предоплату. Особенно насторожило женщину, что незнакомец назвал по именам всех ее одиноких соседок: кто где живет, куда и когда ходит…

- Следят они за бабками, - сделала вывод Анна Васильевна.

«Комсомолка» сообщила о злоумышленниках в полицию. Правоохранители пообещали принять меры и защитить стариков.

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