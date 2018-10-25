2018-10-25T12:06:56+03:00
Политика

Виталий Шабалатов стал воронежским вице-губернатора без приставки и. о.

Его кандидатуру на этом посту утвердили депутаты Облдумы
Юлия ТЕРНОВА
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Виталий ШабалатовВиталий ШабалатовФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Депутаты воронежской Облдумы утвердили Виталия Шабалатова в должность первого заместителя губернатора. Об этом стало известно сегодня, 25 октября.

Еще в середине октября чиновника назначил своим первым замом глава региона Александр Гусев. Тогда он подписал соответствующий указ. Однако до сегодняшнего дня Виталий Шабалатов был только исполняющим обязанности вице-губернатора. Предшественником его на этой дожности был Евгений Юрченко. В зоне ответственности Шабалатова теперь экономика региона, в частности - курирование деятельности департамента финансов, департамента имущественных и земельных отношений, департамента ЖКХ и некоторых других.

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