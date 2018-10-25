Виталий Шабалатов стал воронежским вице-губернатора без приставки и. о.

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-25T12:06:56+03:00

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Депутаты воронежской Облдумы утвердили Виталия Шабалатова в должность первого заместителя губернатора. Об этом стало известно сегодня, 25 октября.

Еще в середине октября чиновника назначил своим первым замом глава региона Александр Гусев. Тогда он подписал соответствующий указ. Однако до сегодняшнего дня Виталий Шабалатов был только исполняющим обязанности вице-губернатора. Предшественником его на этой дожности был Евгений Юрченко. В зоне ответственности Шабалатова теперь экономика региона, в частности - курирование деятельности департамента финансов, департамента имущественных и земельных отношений, департамента ЖКХ и некоторых других.